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НОВОСТИ

Мятеж спецслужб в Судане подавила армия

10:20 15.01.2020 Источник: Русская служба Би-би-си

Сотрудники оперативного управления Службы общей разведки Судана устроили мятеж в знак протеста против решения властей реформировать их ведомство. Они вышли на улицы столицы страны, возвели баррикады и стали стрелять в воздух. Через несколько часов мятеж подавила регулярная армия, говорят источники агентства Рейтер.

Воздушное пространство над страной было закрыто в течение пяти часов.

Министр информации Судана Фейсал Мохаммед Салех заявил по телевидению, что руководство спецслужб решило реформировать работу разведки.

Сотрудникам предлагается либо присоединиться к силам быстрого реагирования, либо уйти с работы.

По данным Франс-пресс, в результате стрельбы были ранены пять человек, в том числе 15-летний подросток и один из суданских военных. Свидетели рассказали этому агентству, что стрельба была слышна около двух баз оперативного управления Службы общей разведки.

К базам, где находятся мятежники, были направлены грузовики с бойцами сил быстрого реагирования. Там также видели танки.  Русская служба Би-би-си

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