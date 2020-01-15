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НОВОСТИ

Путин внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра

19:20 15.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму", - сказали в пресс-службе.

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