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Кадыров из-за временной нетрудоспособности назначил премьера Хучиева и. о. главы Чечни

20:00 15.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Чечни Рамзан Кадыров возложил обязанности руководителя республики на председателя правительства региона Муслима Хучиева из-за своей временной нетрудоспособности. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы Чечни и правительства республики.

"Исполняющим обязанности главы Чеченской Республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской Республики, с 13 января 2020 года", - говорится в документе за подписью Кадырова.

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