Хафтар согласился на участие в конференции по Ливии в Берлине - ТВ
13:32 16.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар согласился на участие в конференции по урегулированию ливийского кризиса, проведение которой намечено на 19 января в Берлине. Об этом в четверг сообщил телеканал "Аль-Хадас".
По его информации, "Хафтар сообщил министру иностранных дел Германии о своем согласии принять участие в берлинской конференции".
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