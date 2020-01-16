Хафтар согласился на участие в конференции по Ливии в Берлине - ТВ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар согласился на участие в конференции по урегулированию ливийского кризиса, проведение которой намечено на 19 января в Берлине. Об этом в четверг сообщил телеканал "Аль-Хадас".

По его информации, "Хафтар сообщил министру иностранных дел Германии о своем согласии принять участие в берлинской конференции".





