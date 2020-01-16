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НОВОСТИ

Международные эксперты оценили введение электронной медкарты в Москве

17:24 16.01.2020

Иностранные участники ассамблеи «Здоровая Москва», которая сегодня открылась в мегаполисе, заявляют, что российская столица учитывает все самые важные тренды развития медицины. В частности, управляющий директор и старший партнер The Boston Consulting Group Штефан Ларссон заявил, что впечатлен скоростью происходящих в Москве изменений и их качеством. «В Москве наблюдается большой прогресс в различных областях здравоохранения. Организуется много важных проектов, выдвигается множество инициатив. В частности, открытие электронной медицинской карты для пациентов, о котором было объявлено на днях, - важный шаг в сторону открытости медицины», - говорит Ларссон.
Кроме того, эксперт считает, что московская программа мобильной вакцинации горожан от гриппа - пример одной из лучших практик в массовой профилактике вирусных заболеваний в мировой практике. Ларссон в числе достижений московских медиков также отметил развивающуюся в Москве программу «Московское долголетие», создание сети сосудистых центров и систему обслуживания пациентов на дому в рамках программы оказания паллиативной помощи.

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