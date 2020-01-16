В аэропорту Хельсинки оборудовали туалеты для собак
22:40 16.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В аэропорту Хельсинки появились туалеты для собак. По данным местных СМИ, это связано с тем, что каждый год воздушную гавань посещает более 10 тысяч животных.
Уборная для собак, расположенная в душевой комнате, представляет собой небольшой подиум с зелёной искусственной травой. Она находится в новом крыле, откуда самолёты совершают рейсы за пределы Шенгенской зоны. Второй туалет расположен на улице перед терминалом. Говорит Москва
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