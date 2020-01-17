Мишустин и Медведев больше часа общались сегодня в Белом доме

16:12 Источник: Эхо Москвы

Михаил Мишустин и его предшественник Дмитрий Медведев больше часа общались сегодня в Белом доме. После этого они вышли к правительству. Медведев поблагодарил всех за работу, а своему преемнику пожелал максимальных успехов.

Медведев также отметил, что смена правительства – это нормальное явление, которое свидетельствует о грядущих переменах в стране.

Новый премьер-министр Михаил Мишустин назвал главной задачей правительства реализацию послания президента. Мишустин обещает назвать кандидатуры министров нового правительства в ближайшее время. Эхо Москвы