Мишустин и Медведев больше часа общались сегодня в Белом доме
16:12 17.01.2020 Источник: Эхо Москвы
Михаил Мишустин и его предшественник Дмитрий Медведев больше часа общались сегодня в Белом доме. После этого они вышли к правительству. Медведев поблагодарил всех за работу, а своему преемнику пожелал максимальных успехов.
Медведев также отметил, что смена правительства – это нормальное явление, которое свидетельствует о грядущих переменах в стране.
Новый премьер-министр Михаил Мишустин назвал главной задачей правительства реализацию послания президента. Мишустин обещает назвать кандидатуры министров нового правительства в ближайшее время. Эхо Москвы
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