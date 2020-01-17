В первый день Ассамблея "Здоровая Москва" приняла 20000 человек

17:38

Открывшаяся 16 января на ВДНХ XVIII ассамблея «Здоровая Москва» привлекает все больше горожан - за первый день её посетили более 20000 человек. Они побывали на открытых лекциях ведущих мировых экспертов в сфере медицины, экспертных сессиях и на интерактивной выставке медицинских достижений мегаполиса.

Например, в первый день стенд «Московский донор» посетили 63 человека, 25 из них сдали по 450 мм крови. Анализ на группу крови сделали 200 человек.

XVIII Ассамблея «Здоровая Москва» проводится до 19 января в павильоне ВДНХ №75