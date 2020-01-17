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НОВОСТИ

Международные эксперты оценили введение электронной медицинской карты в Москве

13:40 17.01.2020

В Москве активнейшим образом внедряются лучшие практики в сфере здравоохранения и разрабатываются новые проекты, которые раньше не воплощались нигде в мире. Об этом свидетельствуют материалы исследования крупной международной консалтинговой компании BCG, которые представили на открывшейся накануне в столице Ассамблее "Здоровая Москва".

По словам старшего партнера BCG Штефана Ларссона, в российской столице организуется много важных для развития здравоохранения проектов и выдвигается множество инновационных инициатив. "В частности, открытие электронной медицинской карты для пациентов, о котором было объявлено на днях, - важный шаг в сторону открытости», - заявил Ларссон.

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