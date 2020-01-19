В "Единой России" призвали главу Чувашии извиниться перед журналистами

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель секретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко призвал главу Чувашии Михаила Игнатьева извиниться перед журналистами за его "двусмысленное высказывание" в адрес СМИ.

"Должность губернатора обязывает людей, ее занимающих, максимально корректно и однозначно формулировать свои мысли. Двусмысленное высказываемое Михаила Игнатьева в адрес некоторых представителей СМИ задевает огромное количество добросовестных журналистов", - заявил Ревенко, слова которого в воскресенье приводит пресс-служба единороссов.

По мнению замсекретаря генсовета партии, Игнатьев должен "как минимум объясниться и извиниться перед журналистским сообществом".