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НОВОСТИ

Объем ФНБ в 2019 году вырос почти в 2 раза - до 7,773 трлн руб. - Минфин РФ

13:00 20.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) РФ в 2019 году вырос в 1,9 раза - до 7,773 трлн руб. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

Отмечается, что по состоянию на 1 января 2019 года совокупный объем средств ФНБ в рублевом эквиваленте составлял 4,036 трлн руб.

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