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Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в Ухань из-за нового типа коронавируса

15:00 21.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роспотребнадзор рекомендует туристам, выезжающим в Китай, соблюдать меры предосторожности, а также воздержаться от поездок в Ухань из-за обнаруженного там нового типа коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщается пресс-служба ведомства.

"Роспотребнадзор рекомендует заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

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