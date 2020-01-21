Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в Ухань из-за нового типа коронавируса

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роспотребнадзор рекомендует туристам, выезжающим в Китай, соблюдать меры предосторожности, а также воздержаться от поездок в Ухань из-за обнаруженного там нового типа коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщается пресс-служба ведомства.

"Роспотребнадзор рекомендует заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.