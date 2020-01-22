Госсекретарь США 1 февраля посетит Белоруссию с первым за историю отношений визитом

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Визит в Белоруссию государственного секретаря США Майкла Помпео в Минск состоится 1 февраля. Об этом ТАСС сообщили в среду в МИД Белоруссии. Визит госсекретаря США в Белоруссию станет первым за всю историю отношений двух стран.

"Визит госсекретаря США Майка Помпео состоится в Белоруссию 1 февраля", - сообщил заместитель начальника управления информации МИД Андрей Шупляк.