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НОВОСТИ

Госсекретарь США 1 февраля посетит Белоруссию с первым за историю отношений визитом

15:32 22.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Визит в Белоруссию государственного секретаря США Майкла Помпео в Минск состоится 1 февраля. Об этом ТАСС сообщили в среду в МИД Белоруссии. Визит госсекретаря США в Белоруссию станет первым за всю историю отношений двух стран.

"Визит госсекретаря США Майка Помпео состоится в Белоруссию 1 февраля", - сообщил заместитель начальника управления информации МИД Андрей Шупляк.

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