К "Северному потоку-2" пришло судно-инспектор

10:32 Источник: РБК

Многофункциональное судно Stril Explorer, проводящее инспекции морских трубопроводов, прошло вдоль нитки газопровода «Северный поток-2» и сейчас находится вблизи его недостроенного участка в территориальных водах Дании, следует из данных MarineTraffic.

Компания MMT SWEDEN берет в аренду Stril Explorer с 2015 года у норвежской Simon Møkster Shipping.

Оператор первого газопровода по дну Балтийского мора «Северный поток-1» Nord Stream AG, подконтрольный «Газпрому», в мае 2017 года заключил трехлетний контракт с MMT Sweden на наружную инспекцию труб газопровода. Инспекция с борта судна Stril Explorer включает в себя визуальный осмотр и инструментальный контроль трубопроводов с помощью подводных аппаратов с дистанционным управлением (ROV) по всей длине трассы. РБК