К "Северному потоку-2" пришло судно-инспектор
10:32 23.01.2020 Источник: РБК
Многофункциональное судно Stril Explorer, проводящее инспекции морских трубопроводов, прошло вдоль нитки газопровода «Северный поток-2» и сейчас находится вблизи его недостроенного участка в территориальных водах Дании, следует из данных MarineTraffic.
Компания MMT SWEDEN берет в аренду Stril Explorer с 2015 года у норвежской Simon Møkster Shipping.
Оператор первого газопровода по дну Балтийского мора «Северный поток-1» Nord Stream AG, подконтрольный «Газпрому», в мае 2017 года заключил трехлетний контракт с MMT Sweden на наружную инспекцию труб газопровода. Инспекция с борта судна Stril Explorer включает в себя визуальный осмотр и инструментальный контроль трубопроводов с помощью подводных аппаратов с дистанционным управлением (ROV) по всей длине трассы. РБК
НОВОСТИ
- 10:20 23.01.2020
- Вероника Скворцова возглавила ФМБА
- 10:05 23.01.2020
- В "коррупционном" рейтинге Transparency International РФ заняла 137 место из 180
- 10:00 23.01.2020
- Экc-депутат Рады анонсировал "марш на Крым"
- 09:32 23.01.2020
- Почти половина населения РФ к 2060 году будет пенсионерами - СМИ
- 09:20 23.01.2020
- ВАДА приостановило действие лицензии московской антидопинговой лаборатории
- 09:05 23.01.2020
- Из Гражданского кодекса предлагают убрать понятие МРОТ
- 09:00 23.01.2020
- Зеленский предложил принять Украину в Евросоюз вместо уходящей Великобритании
- 08:35 23.01.2020
- ИГ может восстановить свои силы, если коалиция уйдет из Ирака - командующий
- 08:15 23.01.2020
- Генсек ООН описал четырех «всадников Апокалипсиса», угрожающих сейчас миру
- 08:00 23.01.2020
- Остановки Трампа хочет 44% американцев - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать