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Глава Минфина США рекомендовал Грете Тунберг поступить в вуз, прежде чем обсуждать климат

16:32 23.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прислушиваться к советам шведской экоактивистки Греты Тунберг стоит только после того, как она поступит в колледж и будет изучать там экономику. Об этом в четверг заявил министр финансов США Стивен Мнучин на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Отвечая на вопрос журналиста о призыве Тунберг отказаться от использования углеводородов, он назвал условие, при котором готов всерьез воспринимать слова активистки. "Она главный экономист? Когда она поступит в колледж и станет изучать экономику, она может вернуться [в Давос] и выступить перед нами", - подчеркнул Мнучин, слова которого приводит агентство Рейтер.

Тунберг во вторник на форуме в Давосе обвинила СМИ в замалчивании проблем климата, в очередной раз указав на необходимость сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу.

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