Более 200 научных организаций вошли в инновационный кластер Москвы

11:50

Столичные компании присоединяются к работе Московского инновационного кластера. У его работе к январю нынешнего года подключились уже более 700 организаций.

«Это и технологичный бизнес, и производственные площадки, и технопарки, и больше 200 научных организаций. Их исследовательская база, несомненно, будет полезна многим участникам, например, для глубокой научной экспертизы проектов», - отмечает заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Московский инновационный кластер призван создать в мегаполисе специфическую систему для внедрения инноваций и помогает развивать кооперацию между стартапами, представителями малого и среднего бизнеса, крупными корпорациями, промышленными предприятиями, научными и образовательными организациями.