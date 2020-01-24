Более 200 научных организаций вошли в инновационный кластер Москвы
11:50 24.01.2020
Столичные компании присоединяются к работе Московского инновационного кластера. У его работе к январю нынешнего года подключились уже более 700 организаций.
«Это и технологичный бизнес, и производственные площадки, и технопарки, и больше 200 научных организаций. Их исследовательская база, несомненно, будет полезна многим участникам, например, для глубокой научной экспертизы проектов», - отмечает заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Московский инновационный кластер призван создать в мегаполисе специфическую систему для внедрения инноваций и помогает развивать кооперацию между стартапами, представителями малого и среднего бизнеса, крупными корпорациями, промышленными предприятиями, научными и образовательными организациями.
НОВОСТИ
- 12:32 24.01.2020
- Германия окажет помощь блокадникам Ленинграда
- 12:20 24.01.2020
- США отклонили запрос об экстрадиции жены дипломата, сбившей британского юношу
- 12:05 24.01.2020
- Сорос считает, что Facebook будет помогать Трампу победить на выборах
- 12:00 24.01.2020
- Пуск ракеты "Союз" с Плесецка отменен по трем возможным техническим причинам - источник
- 11:32 24.01.2020
- СМИ назвали слабое место США в возможном военном конфликте в Евразии
- 11:20 24.01.2020
- ФСБ нашла в Крыму схроны со взрывчаткой
- 11:05 24.01.2020
- Путин назначил Козака заместителем руководителя администрации президента РФ
- 11:00 24.01.2020
- Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут существенно сократить
- 10:32 24.01.2020
- Банк России отозвал лицензию у "Нижневолжского коммерческого банка"
- 10:20 24.01.2020
- Провинция КНР, граничащая с РФ, сообщила о первой жертве коронавируса
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать