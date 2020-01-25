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Семь граждан КНР госпитализированы в Москве с высокой температурой

22:50 25.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семь человек госпитализированы с высокой температурой с признаками ОРВИ из отеля в Войковском районе на севере Москвы, по предварительным данным, все они граждане Китая. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских кругах.

"Сегодня вечером из отеля в Войковском районе госпитализированы семь человек, по предварительной информации, они все граждане Китая. У них диагностирована высокая температура", - сказал собеседник агентства, отметив, что предварительно им поставлен диагноз ОРВИ.

По словам собеседника агентства, иностранцы приехали в Москву несколько дней назад, в их группе более 20 человек, в настоящее время их обследуют медики.

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