В Новосибирске ученые разработали две экспериментальные вакцины от коронавируса

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Две экспериментальные вакцины от нового коронавируса, которые разрабатывают сотрудники новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", пройдут исследования июне. Об этом сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

"Мы разрабатываем две вакцины, прототипы которых уже в июне должны пройти первые исследования", - говорится в сообщении со ссылкой на генерального директора центра Рината Максютова.

По его словам, в "Векторе" также уже создано два диагностических набора для нового коронавируса.