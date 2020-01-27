В Новосибирске ученые разработали две экспериментальные вакцины от коронавируса
08:50 27.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Две экспериментальные вакцины от нового коронавируса, которые разрабатывают сотрудники новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", пройдут исследования июне. Об этом сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".
"Мы разрабатываем две вакцины, прототипы которых уже в июне должны пройти первые исследования", - говорится в сообщении со ссылкой на генерального директора центра Рината Максютова.
По его словам, в "Векторе" также уже создано два диагностических набора для нового коронавируса.
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