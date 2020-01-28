В Алжире разбился истребитель Су-30, предположительно два летчика погибли - СМИ
07:40 28.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Истребитель Су-30 потерпел крушение в провинции Умм-эль-Буаги на северо-востоке Алжира в понедельник вечером. Об этом во вторник сообщил алжирский телеканал "Ан-Нахар".
По предварительным данным, оба летчика, находившиеся на борту истребителя, погибли.
На место происшествия немедленно выехали медики и сотрудники сил безопасности.
С 2006 года Алжир заключил с РФ несколько контрактов на поставку истребителей Су-30МКИ(А). По данным на 2019 год, общее число машин этого типа в военно-воздушных силах Алжира составляет 58 единиц.
Новости
- 08:10 28.01.2020
- Опрос: Коронавирус реальной угрозой считают более 50% россиян
- 07:50 28.01.2020
- В Охотском море продолжены поиски горевшего рыболовецкого траулера
- 07:30 28.01.2020
- В 2019 году от экономических преступлений ущерб составил более 447 млрд рублей - МВД
- 22:40 27.01.2020
- Мишустин поручил организовать штаб по коронавирусу
- 22:00 27.01.2020
- ИГ распространило в соцсетях угрозы атаковать Израиль - СМИ
- 21:20 27.01.2020
- Правительство одобрило законопроект о блокировке пользователей электронной почты
- 20:40 27.01.2020
- Приговор осужденному за нарушения на митингах Котову должен быть пересмотрен - КС РФ
- 20:00 27.01.2020
- Ответственность за крушение самолета в Афганистане взяли на себя талибы
- 19:20 27.01.2020
- Доплаты классным руководителям затронут 838 тыс. учителей в России - Голикова
- 18:40 27.01.2020
- "Газпром" поставил первый миллиард кубометров газа по "Турецкому потоку"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать