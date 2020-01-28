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В Алжире разбился истребитель Су-30, предположительно два летчика погибли - СМИ

07:40 28.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребитель Су-30 потерпел крушение в провинции Умм-эль-Буаги на северо-востоке Алжира в понедельник вечером. Об этом во вторник сообщил алжирский телеканал "Ан-Нахар".

По предварительным данным, оба летчика, находившиеся на борту истребителя, погибли.

На место происшествия немедленно выехали медики и сотрудники сил безопасности.

С 2006 года Алжир заключил с РФ несколько контрактов на поставку истребителей Су-30МКИ(А). По данным на 2019 год, общее число машин этого типа в военно-воздушных силах Алжира составляет 58 единиц.

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