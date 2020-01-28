В Кремле считают неприемлемым заявление Зеленского о причине начала Второй мировой

14:00 Источник: Интерфакс

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского в Польше относительно причин начала Второй мировой войны являются крайне оскорбительными для памяти воевавших с фашизмом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вопрос о заявлении Зеленского был поднят в ходе общения пресс-секретаря с журналистами во вторник. Пескову напомнили, что украинский лидер во время своего визита в Польшу заявил, что к началу Второй мировой войны привел сговор тоталитарных режимов, и он же позволил запустить "смертоносный маховик Холокоста".

"Мы категорически не согласны с этим заявлением. В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства и солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма", - сказал Песков.