В Кремле считают неприемлемым заявление Зеленского о причине начала Второй мировой
14:00 28.01.2020 Источник: Интерфакс
Высказывания президента Украины Владимира Зеленского в Польше относительно причин начала Второй мировой войны являются крайне оскорбительными для памяти воевавших с фашизмом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Вопрос о заявлении Зеленского был поднят в ходе общения пресс-секретаря с журналистами во вторник. Пескову напомнили, что украинский лидер во время своего визита в Польшу заявил, что к началу Второй мировой войны привел сговор тоталитарных режимов, и он же позволил запустить "смертоносный маховик Холокоста".
"Мы категорически не согласны с этим заявлением. В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства и солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма", - сказал Песков.
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