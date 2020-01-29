Нетаньяху намерен выдвинуть на утверждение кабмина суверенитет над долиной Иордана - СМИ
09:00 29.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен вынести на утверждение израильского кабмина вопрос о распространении израильского суверенитета на Иорданскую долину и еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан уже 2 февраля. Об этом сообщает государственное радио Израиля "Кан", отмечая, что премьер обнародовал свои планы на брифинге для журналистов в Вашингтоне во вторник.
"Надеюсь, что в воскресенье (2 февраля) мы сможем утвердить распространение израильского законодательства на долину реки Иордан и на все поселения в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега - прим. ТАСС)", - цитирует радиостанция высказывания премьера. "Мы получили признание Соединенными Штатами Иерусалима как нашей неделимой столицы", - продолжил Нетаньяху, добавив, что в качестве будущей столицы палестинского государства в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа предлагается пригород Иерусалима Абу-Дис.
Ранее во вторник на пресс-конференции с Трампом в Вашингтоне Нетаньяху заявил, что мирный план хозяина Белого дома даст еврейскому государству постоянную восточную границу, чтобы он мог защищать себя. Тогда же премьер указал, что Израиль "распространит свое законодательство (суверенитет - прим. ТАСС) на Иорданскую долину и на все еврейские поселения в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС), а также другие районы", которые план Трампа "указывает как части Израиля и которые США согласились признать в качестве части Израиля".
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