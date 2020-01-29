Более половины необеспеченных потребительских ссуд были выданы клиентам, которые тратят на их погашение более 50% дохода - ЦБ РФ

12:20 Источник: Коммерсант.ru

28 января Банк России представил доклад «О развитии банковского сектора РФ в 2019 году», где впервые обнародовал данные о ПДН заемщиков-физлиц. Согласно данным ЦБ, более половины необеспеченных потребительских ссуд были выданы клиентам, которые тратят на их погашение более 50% дохода. А 20% заемщиков и вовсе вынуждены отдавать по долгам более 80% заработка.

Одновременно растут рискованность кредитов и количество банков, у которых этот риск максимален. При этом рост потребительского кредитования замедляется и снижается его рентабельность. Коммерсантъ