0
0
115
НОВОСТИ

Тирасполь считает нереальным предложение Кишинева о широкой автономии

14:30 08.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Приднестровья считают нереалистичным предложение президента Молдавии Игоря Додона начать обсуждать на переговорах предоставление широкой автономии региону. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении МИД непризнанной республики.

В коммюнике отмечается, что предложение "противоречит реальной ситуации в переговорном процессе, характеризующейся деградацией атмосферы и неспособностью молдавской стороны исполнять ранее взятые на себя обязательства". В Тирасполе утверждают, что "выдумывая нежизнеспособные варианты", Кишинев "намерено заводит процесс урегулирования в бесконечный тупик". В ведомстве призвали руководство Молдавии "вернуться к реальности, отказаться от любых форм дискриминации и давления и в полном объеме исполнить свои международные обязательства перед Приднестровьем по решению комплекса социально- гуманитарных проблем".

7 февраля Додон заявил, что Молдавия готова предоставить Приднестровью широкую автономию, необходимые гарантии и полномочия.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 08.02.2020
"Игра, любовь и безумие" начинается в Венеции
0
168
13:42 08.02.2020
Зеленский обратился за помощью в Ватикан
0
223
13:20 08.02.2020
В учениях "Си Бриз-2020" под руководством США в Украине примут участие 20 стран
0
231
11:45 08.02.2020
Хакеры взломали официальные эккаунты Facebook в сервисе микроблогов Twitter
0
315
10:30 08.02.2020
Посол Салливан: Моя цель состоит в том, чтобы остановить спад в российско-американских отношениях
0
414
10:15 08.02.2020
Сбойный софт мог стать одной из причин неполадок на космическом корабле, построенном Boeing - NASA
0
388
10:00 08.02.2020
В результате массовой драки в Казахстане есть погибшие и раненые
0
458
09:45 08.02.2020
Погода в Москве 8 февраля: В столицу, наконец, пришла зима
0
400
09:30 08.02.2020
Число смертей от "Уханьской пневмонии" в Китае растет, но растет и число выздоровлений
0
425
09:15 08.02.2020
Трамп уволил постпреда страны при ЕС, который давал показания в ходе процедуры импичмента
0
389

Возврат к списку