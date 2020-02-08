Тирасполь считает нереальным предложение Кишинева о широкой автономии
14:30 08.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Приднестровья считают нереалистичным предложение президента Молдавии Игоря Додона начать обсуждать на переговорах предоставление широкой автономии региону. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении МИД непризнанной республики.
В коммюнике отмечается, что предложение "противоречит реальной ситуации в переговорном процессе, характеризующейся деградацией атмосферы и неспособностью молдавской стороны исполнять ранее взятые на себя обязательства". В Тирасполе утверждают, что "выдумывая нежизнеспособные варианты", Кишинев "намерено заводит процесс урегулирования в бесконечный тупик". В ведомстве призвали руководство Молдавии "вернуться к реальности, отказаться от любых форм дискриминации и давления и в полном объеме исполнить свои международные обязательства перед Приднестровьем по решению комплекса социально- гуманитарных проблем".
7 февраля Додон заявил, что Молдавия готова предоставить Приднестровью широкую автономию, необходимые гарантии и полномочия.
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