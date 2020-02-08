Переговоры по Идлибу РФ и Турция продолжат на следующей неделе
21:50 08.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Официальные лица России и Турции в субботу на переговорах в Анкаре приняли решение продолжить контакты по ситуации в сирийском Идлибе на следующей неделе. Об этом сообщили журналистам в Министерстве иностранных дел Турции.
"В ходе переговоров между делегациями обсуждалась обстановка в Идлибе. Основное внимание уделялось шагам, которые могут быть предприняты для обеспечения спокойствия на земле и для продвижения политического процесса. Было принято решение продолжить переговоры на предстоящей неделе", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
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