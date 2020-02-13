Россияне массово отказываются от круизов из-за коронавируса - СМИ
16:12 13.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Жители России начали массово отказываться от круизов из-за коронавируса. В Российском союзе туриндустрии отмечают, что речь идёт о путешествиях не только в Азию, но и в другие регионы мира.
По данным организации, 70% российских туристов согласились на изменение маршрута, а остальные решили забрать деньги. В Союзе туриндустрии также сообщили, что из-за коронавируса продажи у многих туроператоров упали на 10-15%. При этом снизился спрос даже на речные круизы, на которых, как правило, нет китайских туристов. Говорит Москва
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