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Россияне массово отказываются от круизов из-за коронавируса - СМИ

16:12 13.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Жители России начали массово отказываться от круизов из-за коронавируса. В Российском союзе туриндустрии отмечают, что речь идёт о путешествиях не только в Азию, но и в другие регионы мира.

По данным организации, 70% российских туристов согласились на изменение маршрута, а остальные решили забрать деньги. В Союзе туриндустрии также сообщили, что из-за коронавируса продажи у многих туроператоров упали на 10-15%. При этом снизился спрос даже на речные круизы, на которых, как правило, нет китайских туристов.  Говорит Москва

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