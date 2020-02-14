Вопрос оплаты выходного дня для голосования по поправкам в конституцию не решен - Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Детального обсуждения о том, будет ли оплачиваться дополнительный выходной день, который предложено объявить для голосования по поправкам в конституцию, еще не было. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я не думаю, что эти детали прорабатывались до сих пор, поэтому еще предстоит как-то определиться", - сказал представитель Кремля.