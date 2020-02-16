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Ле Дриан: На переговорах по торговле с Британией "мы будем рвать друг друга на части"

17:08 16.02.2020 Источник: Интерфакс

Переговоры ЕС и Великобритании об отношениях после Brexit простыми не будут, заявил в воскресенье глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Я думаю: что (на переговорах - ИФ), которые мы собираемся начать по вопросам торговли и по механизму будущих отношений, мы будем рвать друг друга на части", - заявил он на мюнхенской конференции по безопасности.

"Но это часть переговоров - каждый защищает собственные интересы", - отметил министр.

В то же время Ле Дриан выразил надежду на как можно более быстрое завершение переговоров, несмотря на наличие "некоторых сложных пунктов, с которыми придется иметь дело".

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