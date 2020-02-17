0
0
117
НОВОСТИ

Из-за коронавируса международный салон изобретений и открытий в Женеве перенесен на сентябрь

19:30 17.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный салон изобретений и открытий, который должен был пройти в Женеве марте, перенесен на сентябрь из-за вспышки нового коронавируса. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении организаторов форума.

Подчеркивается, что "48-я международная выставка изобретений в Женеве, которая должна была состояться в выставочном центре "Палэкспо" с 25 по 29 марта, перенесена на сентябрь". Это обусловлено "вспышкой коронавируса в Азии", которая является "очень важным участником" экспозиции. Почти половина изобретателей приезжают из Азии, в том числе из Китая.

"Поскольку получение виз и планирование авиапутешествий в Женеву становится все более трудным делом для изобретателей всего мира, организаторы выставки сделали выбор в пользу мудрого подхода и решили отложить это крупнейшее в своей сфере событие до сентября", - отмечается в сообщении. Новые даты проведения салона изобретений и открытий - с 16 по 20 сентября 2020 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:30 17.02.2020
Статья о российском шпионе, опубликованную в швейцарской газете фейк - Посольство РФ
0
62
18:30 17.02.2020
Крупнейший шпион в международном киберпространстве США - МИД КНР
0
248
17:40 17.02.2020
ЕС расширил санкции против властей Сирии
0
276
17:12 17.02.2020
Совет Думы продлил до 2 марта срок внесения поправок к проекту об изменениях в конституции
0
286
17:00 17.02.2020
В Индии женщинам впервые разрешили занимать командные посты в армии
0
291
16:32 17.02.2020
В Москве задержан мужчина, приковавший себя к двери здания ФСБ на Лубянке
0
333
16:12 17.02.2020
Еще 99 случаев коронавируса выявлено на находящемся на карантине лайнере в Японии - ТВ
0
334
16:00 17.02.2020
Суд в Чите не стал арестовывать троих "Свидетелей Иеговы" и начал работу по заявлению о пытках
0
352
15:32 17.02.2020
Рейтинг городов мира с самым грязным воздухом возглавил Красноярск - СМИ
0
436
15:12 17.02.2020
Роспотребнадзор предлагает ужесточить ответственность за нарушение карантина
0
397

Возврат к списку