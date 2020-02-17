Из-за коронавируса международный салон изобретений и открытий в Женеве перенесен на сентябрь
19:30 17.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный салон изобретений и открытий, который должен был пройти в Женеве марте, перенесен на сентябрь из-за вспышки нового коронавируса. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении организаторов форума.
Подчеркивается, что "48-я международная выставка изобретений в Женеве, которая должна была состояться в выставочном центре "Палэкспо" с 25 по 29 марта, перенесена на сентябрь". Это обусловлено "вспышкой коронавируса в Азии", которая является "очень важным участником" экспозиции. Почти половина изобретателей приезжают из Азии, в том числе из Китая.
"Поскольку получение виз и планирование авиапутешествий в Женеву становится все более трудным делом для изобретателей всего мира, организаторы выставки сделали выбор в пользу мудрого подхода и решили отложить это крупнейшее в своей сфере событие до сентября", - отмечается в сообщении. Новые даты проведения салона изобретений и открытий - с 16 по 20 сентября 2020 года.
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