0
0
111
НОВОСТИ

ФСБ пресекла в Керчи теракты, готовившиеся подростками в образовательных учреждениях

17:12 18.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ выявила в Керчи двух подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"ФСБ в городе Керчь Республики Крым пресечена подготовка террористических актов в двух образовательных учреждениях жителями г. Керчь 2003 и 2004 годов рождения, являющимися последователями 18-летнего Владислава Рослякова, причастного к убийству двадцати человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года", - сообщили в ЦОС.

"По адресам проживания у задержанных изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретенные посредством сети Интернет компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Испытания "пробных" взрывных устройств проводились на домашних животных", - добавили в ФСБ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:46 18.02.2020
В Москве появится электронный сервис по ежедневному информированию родителей о школьном меню
0
68
17:40 18.02.2020
Коронавирус выявлен у еще одного россиянина
0
94
17:00 18.02.2020
Ливийская армия заявила об уничтожении в порту Триполи турецкого судна - ТВ
0
141
16:32 18.02.2020
Госдума в заключительном чтении одобрила бесплатное горячее питание младшеклассников
0
162
16:12 18.02.2020
Итоговые анализы на коронавирус у эвакуированных из КНР в Тюмень отрицательные
0
200
16:00 18.02.2020
Турция готова самостоятельно добиться отвода сирийской армии на прежние позиции в Идлибе
0
230
15:45 18.02.2020
ВЦИОМ: Качество школьного питания удовлетворяет большинство москвичей
0
204
15:32 18.02.2020
Новые данные о крушении "Боинга" на Украине говорят о правоте российской стороны - Песков
0
248
15:12 18.02.2020
Путин согласился рассмотреть идею депутатов о запрете комиссии при оплате услуг ЖКХ
0
238
15:00 18.02.2020
Госдума вводит звание "Город трудовой доблести"
0
252

Возврат к списку