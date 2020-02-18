ФСБ пресекла в Керчи теракты, готовившиеся подростками в образовательных учреждениях
17:12 18.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ выявила в Керчи двух подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"ФСБ в городе Керчь Республики Крым пресечена подготовка террористических актов в двух образовательных учреждениях жителями г. Керчь 2003 и 2004 годов рождения, являющимися последователями 18-летнего Владислава Рослякова, причастного к убийству двадцати человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года", - сообщили в ЦОС.
"По адресам проживания у задержанных изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретенные посредством сети Интернет компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Испытания "пробных" взрывных устройств проводились на домашних животных", - добавили в ФСБ.
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