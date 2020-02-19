РФ поддерживает Сирию, которая отвечает на неприемлемые провокации в Идлибе - Лавров
14:12 19.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва поддерживает действия армии Сирии, которая отвечает на неприемлемые провокации в Идлибе. Об этом заявил в среду журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Естественно, что сирийские вооруженные силы, подтверждая свою приверженность изначальным договоренностям по Идлибу, включая договоренность о соблюдении режима прекращения огня, на такого рода неприемлемые провокации отвечают, - подчеркнул Лавров. - Мы их в этом поддерживаем".
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