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РФ поддерживает Сирию, которая отвечает на неприемлемые провокации в Идлибе - Лавров

14:12 19.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва поддерживает действия армии Сирии, которая отвечает на неприемлемые провокации в Идлибе. Об этом заявил в среду журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Естественно, что сирийские вооруженные силы, подтверждая свою приверженность изначальным договоренностям по Идлибу, включая договоренность о соблюдении режима прекращения огня, на такого рода неприемлемые провокации отвечают, - подчеркнул Лавров. - Мы их в этом поддерживаем".

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