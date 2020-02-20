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НОВОСТИ

Для голосования по Конституции ЦИК создаст дополнительные участки на рабочих местах

14:32 20.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

ЦИК создаст дополнительные участки на рабочих местах для голосования по Конституции. Причина в том, что «много людей в этот день будут на работе», заявил на заседании рабочей группы зампред Центризбиркома Николай Булаев.

Также он отметил, что смогут проголосовать по поправкам россияне, проживающие за рубежом. По словам члена комиссии, для этого ЦИК провёл необходимые консультации с министерством иностранных дел.  Говорит Москва

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