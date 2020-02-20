В Британии предложили принять Олимпиаду в Лондоне вместо Токио из-за коронавируса
17:12 20.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Лондон предложил принять Олимпиаду вместо Токио из-за опасения коронавируса. Кандидат в мэры британской столицы Шон Бэйли написал об этом в своём Twitter.
По словам политика, в Японии заражены несколько сотен человек.
«Учитывая сбои, вызванные вспышкой коронавируса, настоятельно призываю Олимпийский комитет серьёзно подумать о помощи со стороны Лондона» — сообщил Бэйли. Он напомнил, что в столице Великобритании уже готова инфраструктура для проведения масштабных спортивных состязаний. Олимпийские игры должны начаться 24 июля. Как сообщает Reuters, в Японии на заявления британца отреагировали негативно. Говорит Москва
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