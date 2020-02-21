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В честь экоактивистки Греты Тунберг назвали улитку

13:05 21.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В честь Греты Тунберг назвали улитку. Новый вид моллюсков ученые вывели в Брунее.

По данным издания Biopersity Data Journal, этот вид относится к семейству циклофорид и очень чувствителен к засухам, перепадам температур и вырождению лесов.

Учёный Джонатан Лим заявил, что улитку назвали Craspedotropis gretathunbergae, потому что этому животному, скорее всего, «придётся тяжело в период изменения климата». По его словам, поколению Тунберг нужно будет «нести ответственность за решение проблем, которые они не создавали».

Он отметил, что поступок специалистов стал своеобразным обещанием помощи девушке от людей других поколений.

Грете Тунберг 16 лет. В августе 2018 года она провела первый одиночный пикет против изменения климата. После она стала организовывать забастовки школьников с требованием к правительствам стран выполнять условия Парижского соглашения и сокращать вредные выбросы. В сентябре прошлого года она выступила в ООН.  Говорит Москва

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