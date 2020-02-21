В Екатеринбурге принудительно госпитализировали ребенка с подозрением на коронавирус
17:00 21.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Суд в Екатеринбурге принудительно госпитализировал ребёнка с подозрением на коронавирус. Речь идёт о четырёхлетней девочке, которая прилетела с китайского курортного острова Хайнань.
Как сообщила пресс-служба Кировского районного суда Екатеринбурга, семья вернулась в Россию 2 февраля, а спустя 11 дней у ребёнка появились признаки ОРВИ. Мать девочки отказалась от взятия анализов и госпитализации. Теперь в стационар ребёнок будет помещён в срок до 26 февраля.
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