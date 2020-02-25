Генпрокуратура впервые опротестовала в ВС РФ штраф за неуважение к власти - СМИ

22:00 Источник: Эхо Москвы

Генпрокуратура впервые опротестовала в Верховном суде штраф за неуважение к власти. Надзорное ведомство попросило отменить наказание продавщице Светлане Бакшеевой, которая опубликовала критический пост из-за слов губернатора Архангельской области, назвавшего протестующих против мусорного полигона в Шиесе «шелупонью».

Генпрокурор указал, что женщина не проявила неуважение к власти, из-за чего штраф в 30 тысяч рублей должен быть отменен. Об этом в своем телеграмм-канале написал глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Эхо Москвы