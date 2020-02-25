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Генпрокуратура впервые опротестовала в ВС РФ штраф за неуважение к власти - СМИ

22:00 25.02.2020 Источник: Эхо Москвы

Генпрокуратура впервые опротестовала в Верховном суде штраф за неуважение к власти. Надзорное ведомство попросило отменить наказание продавщице Светлане Бакшеевой, которая опубликовала критический пост из-за слов губернатора Архангельской области, назвавшего протестующих против мусорного полигона в Шиесе «шелупонью». 

Генпрокурор указал, что женщина не проявила неуважение к власти, из-за чего штраф в 30 тысяч рублей должен быть отменен. Об этом в своем телеграмм-канале написал глава международной правозащитной группы «Агора» Павел ЧиковЭхо Москвы

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