Генпрокуратура впервые опротестовала в ВС РФ штраф за неуважение к власти - СМИ
22:00 25.02.2020 Источник: Эхо Москвы
Генпрокуратура впервые опротестовала в Верховном суде штраф за неуважение к власти. Надзорное ведомство попросило отменить наказание продавщице Светлане Бакшеевой, которая опубликовала критический пост из-за слов губернатора Архангельской области, назвавшего протестующих против мусорного полигона в Шиесе «шелупонью».
Генпрокурор указал, что женщина не проявила неуважение к власти, из-за чего штраф в 30 тысяч рублей должен быть отменен. Об этом в своем телеграмм-канале написал глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Эхо Москвы
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