Крым не станет ценой для мира на Донбассе - Зеленский
13:00 26.02.2020 Источник: Интерфакс
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым не будет "разменной монетой" с РФ в вопросе завершения конфликта в Донбассе.
"Сегодня мы делаем все, все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе и не терять ежедневно наилучших наших украинцев, на это направлены все наши усилия. Но это не означает, что Крым снимается с повестки, сможет стать ценой мира на Донбассе", - сказал Зеленский на форуме "Age of Crimea 2020" в среду в Киеве.
Он также заявил, что Украина должна поддержать своих граждан, которые остались "в оккупированном Россией Крыму".
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