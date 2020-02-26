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НОВОСТИ

Крым не станет ценой для мира на Донбассе - Зеленский

13:00 26.02.2020 Источник: Интерфакс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым не будет "разменной монетой" с РФ в вопросе завершения конфликта в Донбассе.

"Сегодня мы делаем все, все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе и не терять ежедневно наилучших наших украинцев, на это направлены все наши усилия. Но это не означает, что Крым снимается с повестки, сможет стать ценой мира на Донбассе", - сказал Зеленский на форуме "Age of Crimea 2020" в среду в Киеве.

Он также заявил, что Украина должна поддержать своих граждан, которые остались "в оккупированном Россией Крыму".

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