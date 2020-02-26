Путин поддержал идею закрепить в Конституции идею об уважении к людям труда
17:00 26.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею дополнить статью 75 Конституции пунктом об уважении к людям труда. С таким предложением на встрече с членами рабочей группы, которая занимается подготовкой предложений по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации, выступила председатель Профессионального союза работников АПК Наталья Агапова.
"На самом деле я с вами согласен, - сказал президент. - С одной стороны, это смотрится как декларация, но с другой стороны - это основной закон и если в Конституции сказано об этом, то тогда в общественном сознании уважение к труду, к людям труда будет привлекать внимание и в общественном сознании, и в тех мерах, которые само государство предпринимает для развития социальной сферы". Путин заметил, что в советской конституции уважение к труду упоминалось, но в 1993-м году этот постулат был "вычищен". "Не думаю, что зловредно это делали, полагали, что это не является существенным", - уточнил президент.
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