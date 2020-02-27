0
0
98
НОВОСТИ

Число умерших от коронавируса в Китае приблизилось к 2,8 тыс. человек

10:20 27.02.2020 Источник: РБК

Количество умерших от пневмонии, вызванной коронавирусом типа 2019-nCoV, на территории материкового Китая достигло 2774 человек, ранее сообщалось о 2770 жертвах. Всего, по данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, в стране зафиксировано 78 497 подтвержденных случаев заболевания инфекцией, при этом 32 495 удалось вылечиться.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 27.02.2020
Сирийские войска успешно отразили все атаки боевиков на Саракиб в Идлибе - источник
0
15
11:00 27.02.2020
Путин рассказал, что ему предлагали использовать двойника, но он отказался
0
31
10:32 27.02.2020
В Европе напали на критика руководства Чечни - СМИ
0
87
10:05 27.02.2020
Предвыборный штаб Трампа обвинил NYT в клевете
0
128
10:00 27.02.2020
CША, Британия и Турция существенно нарастили закупку нефти в России
0
148
09:32 27.02.2020
Счетная палата не нашла водопровод в трети детских медучреждений
0
184
09:20 27.02.2020
Заседание комитета министров Совета Европы перенесли из Грузии во Францию
0
173
09:05 27.02.2020
США пригрозили Сербии санкциями за покупку российских вооружений
0
196
09:00 27.02.2020
У Киева есть план по перехвату Крыма "из ослабевших рук России" - вице-премьер
0
200
08:50 27.02.2020
Из-за массовых беспорядков в Нью-Дели погибло 32 человека - агентство
0
202

Возврат к списку