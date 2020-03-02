Россия, а также Иран, не являются для Турции целями в Сирии - Эрдоган
16:12 02.03.2020 Источник: Эхо Москвы
Россия, а также Иран, не являются для Турции целями в Сирии, — утверждает Реджеп Тайип Эрдоган. Во время выступления в Анкаре он сказал, что ожидает от других государств проявление уважения.
Ситуация в сирийском Идлибе будет обсуждаться 5 марта во время переговоров Эрдогана и Владимира Путина в Москве.
В сирийском конфликте нет тех, кто заинтересован в начале полномасштабной войны, — такое мнение в нашем эфире высказал руководитель Conflict Intelligence Team, Руслан Левиев. Левиев добавил, что многое будет зависеть от встречи Путина и Эрдогана в Москве. Эхо Москвы
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