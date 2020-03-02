Россия, а также Иран, не являются для Турции целями в Сирии - Эрдоган

16:12 Источник: Эхо Москвы

Россия, а также Иран, не являются для Турции целями в Сирии, — утверждает Реджеп Тайип Эрдоган. Во время выступления в Анкаре он сказал, что ожидает от других государств проявление уважения.

Ситуация в сирийском Идлибе будет обсуждаться 5 марта во время переговоров Эрдогана и Владимира Путина в Москве.

В сирийском конфликте нет тех, кто заинтересован в начале полномасштабной войны, — такое мнение в нашем эфире высказал руководитель Conflict Intelligence Team, Руслан Левиев. Левиев добавил, что многое будет зависеть от встречи Путина и Эрдогана в Москве. Эхо Москвы