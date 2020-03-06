Нидерланды пытаются оказать давление на суд перед заседанием по делу MH17 - Захарова
12:32 06.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Медийная кампания, запущенная Нидерландами перед судебным заседанием по делу о крушении малайзийского "Боинга" в Донбассе, является грубой попыткой давления на суд. Об этом в пятницу на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Медийная кампания набирает просто невиданные обороты. Она отличается обвинительным уклоном в адрес России, что вообще недопустимо, ее граждан, - сказала она. - И в последние дни перед слушаниями это все запущено для того, чтобы компенсировать имеющиеся пробелы в доказательной базе и скрыть подтасовку фактов под заранее выбранную версию. Может быть, в том числе и для того, чтобы внушить мысль о безупречности проведенного расследования, заранее предопределить вердикт и не допустить любого отклонения от намеченного 6 лет назад курса".
"Все вышеперечисленное мы квалифицируем как грубую попытку давления на суд", - указала Захарова.
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