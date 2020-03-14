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Коронавирус влияет на экономику РФ сильнее, чем низкие цены на нефть - Силуанов

18:30 14.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская экономика адаптируется к снижению цен на нефть, негативное влияние пандемии коронавируса нового типа гораздо сильнее. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании в Совете Федерации РФ.

"В целом, экономика у нас адаптируется. В основном это коснется нефтегазовых компаний, они имеют хорошие подушки безопасности, накопили достаточно ресурсов за последние годы, когда цены на нефть находились на высоких отметках. Вопрос с распространением коронавируса, конечно, гораздо больше влияет на ситуацию в экономике, потому что это касается целого ряда отраслей, таких, как перевозки, туризм, торговля. И эта мера гораздо более сильно влияет на динамику экономического развития", - отметил Силуанов.

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