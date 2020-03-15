Америка хочет переманить к себе немецких ученых, работающих над вакциной против COVID-19

12:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Между США и Германией возник конфликт из-за компании CureVac в немецком Тюбингене, которая занимается разработкой вакцины против нового коронавируса. Как пишет в воскресенье газета "Вельт ам зонтаг" со ссылкой на правительственные круги ФРГ, президент США Дональд Трамп пытается привлечь немецких ученых к работе в Соединенных Штатах или обеспечить новый медикамент эксклюзивно для его страны.

По данным издания, американская сторона, в частности, обещает компании предоставить крупную денежную сумму, но при условии, что новую вакцину получат только США. "И только США", - заявил источник газеты в германском кабмине.

В ответ на запрос "Вельт ам зонтаг" в Министерстве здравоохранения Германии заявили, что "правительство ФРГ очень заинтересовано в том, чтобы вакцины и средства против нового коронавируса разрабатывались и в Германии или в Европе". "В связи с этим правительство поддерживает интенсивный контакт с фирмой CureVac", - отметили в ведомстве.

Как пишет газета, власти ФРГ пытаются всеми силами удержать CureVac в Германии. Она работает над вакциной против коронавируса совместно с Институтом разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха.