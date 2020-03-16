Российских студентов переводят на дистанционное обучение из-за коронавируса

07:54 Источник: Русская служба Би-би-си

Министерство науки и высшего образования России рекомендовало российским вузам с понедельника организовать дистанционное обучение студентов для предотвращения распространения коронавируса.

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, министр образования Валерий Фальков подписал приказ, в котором рекомендовал "обеспечить освоение образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий".

В сообщении также говорится, что на официальном сайте министерства не позднее 18 марта будет опубликован перечень бесплатных онлайн-курсов для студентов по разным образовательным программам.