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НОВОСТИ

Российских студентов переводят на дистанционное обучение из-за коронавируса

07:54 16.03.2020 Источник: Русская служба Би-би-си

Министерство науки и высшего образования России рекомендовало российским вузам с понедельника организовать дистанционное обучение студентов для предотвращения распространения коронавируса.

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, министр образования Валерий Фальков подписал приказ, в котором рекомендовал "обеспечить освоение образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий".

В сообщении также говорится, что на официальном сайте министерства не позднее 18 марта будет опубликован перечень бесплатных онлайн-курсов для студентов по разным образовательным программам.

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