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НОВОСТИ

Оперштаб Москвы по ситуации с коронавирусом завел аккаунт в "ВКонтакте"

17:33 18.03.2020

В социальной сети «ВКонтакте» появился аккаунт Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. В аккуанте планируется публиковать достоверные сообщения о количестве пациентов в московских клиниках, новостях штаба, а так же о числе выздоровевших. Сегодня представители штаб сообщили, ссылаясь на слова главврача больничного комплекса в Коммунарке Дениса Проценко, что из медицинского комплекса в Коммунарке были выписаны 106 пациентов, ранее находившихся на карантине с подозрением на наличие у них COVID-19.

По данным врачей, сейчас в столице нет ни одного пациента с тяжелой формой заболевания, все кто находится в стационаре получают медицинскую помощь согласно стандартам. Пациентов выписывают, только если два анализа на коронавирус у них будут отрицательными, если при этом у них не будет клинических симптомов заболевания. Также выпускают тех, кто не заболел спустя 14 дней с момента выезда из страны с неблагополучной эпидемической ситуацией.

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