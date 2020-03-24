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За нарушение карантина в Сеуле закрыли протестантскую церковь

08:50 24.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэрия Сеула приостановила во вторник деятельность протестантской церкви "Саран чеиль" за нарушение введенных в городе карантинных мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса нового типа. Об этом говорится в сообщении городских властей.

Это проверка температуры прихожан при входе в церковь, обязательное наличие защитных масок и расстояние между прихожанами во время службы не менее двух метров. Между тем, во время последней воскресной службы, на которой присутствовали более двух тысяч человек, эти рекомендации не были соблюдены.

Правительство Республики Корея настоятельно рекомендовало культовым, спортивным и развлекательным учреждениям приостановить проведение каких бы то ни было мероприятий в закрытых помещениях в течение 15 дней, с 23 марта по 5 апреля, поскольку этот период является критическим в борьбе с вирусом.

За нарушение предусмотрен штраф в размере до 3 млн вон (2,4 тыс. долларов). В последнее время ряд протестантских церквей стали очагами инфекции.

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