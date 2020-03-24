0
0
125
НОВОСТИ

Две тысячи россиян "застряли" на курортах Египта

17:00 24.03.2020 Источник: Эхо Москвы

На курортах Египта застряли две тысячи россиян. Их возвращение на родину осложняется отсутствием авиасообщения с Шарм-эль-Шейхом и Хургадой, сообщили в Росавиации. На сайте ведомства говорится, что накануне российскими авиакомпаниями были доставлены почти полторы тысячи человек. Их вернули из Франции, Испании, Болгарии, Кипра, Венгрии, а также Индии и Индонезии. Десятки стран закрыли границы из-за пандемии, рассказала в нашем эфире пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Ранее в Ростуризме сообщили, что за рубежом находились около ста тысяч туристов из России.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:00 24.03.2020
Путин примет участие в экстренном саммите G20
0
0
17:39 24.03.2020
В марте россияне стали тратить больше наличных, подсчитал Московский кредитный банк
0
46
17:32 24.03.2020
Власти Польши выдали России совладельца "Зимней вишни"
0
72
17:12 24.03.2020
Путин посетил больницу для зараженных коронавирусом в Коммунарке
0
109
16:32 24.03.2020
ФБК подаст иск в Архангельский гарнизонный военный суд из-за отсутствия телефонной связи с Русланом Шаведдиновым
0
152
16:30 24.03.2020
Предприниматели Москвы получат отсрочки по налогам и арендной плате
0
152
16:21 24.03.2020
Более 300 раз корпоративные клиенты звонили на горячую линию Сбербанка по вопросам работы в связи с коронавирусом
0
156
16:12 24.03.2020
МОК объявил о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год из-за коронавируса
0
181
16:00 24.03.2020
Льва Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке - СМИ
0
230
15:40 24.03.2020
Абэ предложил МОК перенести Олимпиаду в Токио на срок не позднее лета 2021 года
0
209

Возврат к списку