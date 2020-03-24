Две тысячи россиян "застряли" на курортах Египта
17:00 24.03.2020 Источник: Эхо Москвы
На курортах Египта застряли две тысячи россиян. Их возвращение на родину осложняется отсутствием авиасообщения с Шарм-эль-Шейхом и Хургадой, сообщили в Росавиации. На сайте ведомства говорится, что накануне российскими авиакомпаниями были доставлены почти полторы тысячи человек. Их вернули из Франции, Испании, Болгарии, Кипра, Венгрии, а также Индии и Индонезии. Десятки стран закрыли границы из-за пандемии, рассказала в нашем эфире пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Ранее в Ростуризме сообщили, что за рубежом находились около ста тысяч туристов из России. Эхо Москвы
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