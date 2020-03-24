Две тысячи россиян "застряли" на курортах Египта

17:00 Источник: Эхо Москвы

На курортах Египта застряли две тысячи россиян. Их возвращение на родину осложняется отсутствием авиасообщения с Шарм-эль-Шейхом и Хургадой, сообщили в Росавиации. На сайте ведомства говорится, что накануне российскими авиакомпаниями были доставлены почти полторы тысячи человек. Их вернули из Франции, Испании, Болгарии, Кипра, Венгрии, а также Индии и Индонезии. Десятки стран закрыли границы из-за пандемии, рассказала в нашем эфире пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Ранее в Ростуризме сообщили, что за рубежом находились около ста тысяч туристов из России. Эхо Москвы