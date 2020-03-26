Федеральный оперштаб подтвердил первые две смерти от коронавируса в РФ
13:00 26.03.2020 Источник: Интерфакс
Федеральный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции подтверждает первые два летальных случая от Covid-19 в России. "Зарегистрировано 2 летальных случая, связанных с коронавирусной инфекцией, в Москве", - говорится в сообщении оперативного штаба.
Накануне вечером стало известно о смерти двух пожилых пациентов в Москве, у которых была пневмония и положительный тест на Covid-19.
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