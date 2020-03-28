ЕС призвал РФ пересмотреть закон о нежелательных организациях

11:30 Источник: Эхо Москвы

Евросоюз призвал Россию пересмотреть закон о нежелательных организациях. ЕС осуждает внесение в их число Европейского фонда за демократию и призывает исключить его и другие организации, получающие иностранное финансирование, из этого списка. Об этом говорится в заявлении на сайте Совета Евросоюза.

Генпрокуратура России внесла Европейский фонд за демократию в число нежелательных организаций 11 марта, усмотрев в его действиях «угрозу основам конституционного строя и безопасности России». Эхо Москвы