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НОВОСТИ

ЕС призвал РФ пересмотреть закон о нежелательных организациях

11:30 28.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Евросоюз призвал Россию пересмотреть закон о нежелательных организациях. ЕС осуждает внесение в их число Европейского фонда за демократию и призывает исключить его и другие организации, получающие иностранное финансирование, из этого списка. Об этом говорится в заявлении на сайте Совета Евросоюза.

Генпрокуратура России внесла Европейский фонд за демократию в число нежелательных организаций 11 марта, усмотрев в его действиях «угрозу основам конституционного строя и безопасности России».  Эхо Москвы

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