Более 150 тыс. россиян вернулись на родину в течение 10 дней

14:12 Источник: Интерфакс

За десять дней на территорию РФ из-за границы вернулись 155 тыс. россиян, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих.

"За последние десять дней, с 20 марта по сегодняшний день, на территорию Российской Федерации вернулось 155 тыс. российских граждан, в том числе 15 тыс. прилетели из стран, с которыми в результате принимаемых мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции воздушное сообщение было прекращено или ограничено", - сказал Дитрих на брифинге в понедельник.

Он отметил, что за вчерашний день 66 чартерных рейсов перевезли 8 тыс. 120 российских граждан.