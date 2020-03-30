Более 150 тыс. россиян вернулись на родину в течение 10 дней
14:12 30.03.2020 Источник: Интерфакс
За десять дней на территорию РФ из-за границы вернулись 155 тыс. россиян, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих.
"За последние десять дней, с 20 марта по сегодняшний день, на территорию Российской Федерации вернулось 155 тыс. российских граждан, в том числе 15 тыс. прилетели из стран, с которыми в результате принимаемых мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции воздушное сообщение было прекращено или ограничено", - сказал Дитрих на брифинге в понедельник.
Он отметил, что за вчерашний день 66 чартерных рейсов перевезли 8 тыс. 120 российских граждан.
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