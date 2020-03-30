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НОВОСТИ

Информация о снятии режима самоизоляции в Москве 14 апреля неверна - оперштаб

20:16 30.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Опубликованная ранее информация завершении режима самоизоляции в Москве 14 апреля является неверной. Об этом сообщается в понедельник в официальном Телеграм-канале оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Решения о дальнейших сроках режима самоизоляции будут приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Появившаяся ранее информация о 14 апреля является неверной", - значится в публикации.

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