Информация о снятии режима самоизоляции в Москве 14 апреля неверна - оперштаб

20:16 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Опубликованная ранее информация завершении режима самоизоляции в Москве 14 апреля является неверной. Об этом сообщается в понедельник в официальном Телеграм-канале оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Решения о дальнейших сроках режима самоизоляции будут приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Появившаяся ранее информация о 14 апреля является неверной", - значится в публикации.